Çok konuşulan izdivaç programı 'Kısmetse Olur'da popüler olan Ayça Ekin Beğen, sık sık yaptırdığı estetikler ile gündeme geliyordu.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan eski gelin adayı uzun süre sonra ortaya çıktı. Sokak Fotoğrafçısı Bahadırcan Taşdan'a sokakta denk gelen Ayça son haliyle dikkat çekti.

'TANIYAMADIM...'

Kısmetse Olur Ayça'nın değişimine yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları "Oha çok farklı görünüyor", "Saçları farklı olmuş", "Tanımadım ya" gibi ifadelerle şaşkınlıklarını belirtti.

Kısmetse Olur Ayça; programa ilişkin açıklamalarında "Kurgu vardı elimizde bir senaryo yoktu ama şöyle yapın böyle yapın denildi. Aşk için kavga ediyorduk boşver" dedi.