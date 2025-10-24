Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aradan sonra ATV ekranlarında yayınlanacak yeni dizisi 'Aile Bir İmtihandır' ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile ekranlara gelecek oyuncu, geçtiğimiz gece katıldığı etkinlikte dikkatleri üzerine çekti.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİMLE DİKKAT ÇEKTİ

Yeni dizisiyle ekranlara dönecek olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, dizisi kadar yüzündeki değişimle de sosyal medyada gündem oldu. Partneri Afra Saraçoğlu ile Aile Bir İmtihandır dizisiyle sevenleriyle buluşacak olan İmirzalıoğlu, partnerinden dolayı günlerce sosyal medyada konuşulmuştu.

Ünlü oyuncunun yeni dizisinden haftalık 4 milyon 250 bin TL alacağı da öğrenilmişti. İmirzalıoğlu bu kez yüzündeki değişimle dikkat çekti. Dolgu ve botoks yaptırdığı söylenen İmirzalıoğlu'na çok sayıda yorum yağdı.