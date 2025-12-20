Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, son dönemde magazin gündeminde sıkça adından söz ettiriyor. Dadgar, evliliğini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla zaman zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Özellikle dış görünüşü ve konuşma tarzına yönelik yapılan yorumlar, Dadgar'ı yeniden bir açıklama yapmaya yöneltti.

'ESTETİKTEN AĞZIN YAMULMUŞ' YORUMLARI YAĞDI

Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yöneltilen "estetikten ağzın yamulmuş" eleştirilerine yanıt veren Samar Dadgar, iddialara esprili ama net bir dille karşılık verdi. Dadgar, konuşma tarzının estetikle ilgisi olmadığını belirterek, çocukluğundan bu yana yamuk konuştuğunu ifade etti. Herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini vurgulayan Dadgar, yıllar önce yaşadığı bir diş tedavisinin olumsuz sonuçlarının yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyledi.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİMİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Dudaklarında uzun süredir egzema problemi yaşadığını dile getiren Dadgar, bunun strese bağlı olarak ortaya çıktığını ve son dört yıldır bu durumla mücadele ettiğini açıkladı. Dudaklarında yalnızca nemlendirme amacıyla yapılan gençleştirici dolgu bulunduğunu belirten Dadgar, bunun dışında estetik müdahalesi olmadığının altını çizdi. Burnunun da tamamen doğal olduğunu ifade eden Dadgar, çene dolgusu, jawline ya da botoks yaptırmadığını özellikle vurguladı.

OLUMSUZ ELEŞTİRİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Türkçe konuşma tarzıyla ilgili eleştirilere de değinen Samar Dadgar, İranlı olduğunu hatırlatarak ana dilinin Türkçe olmadığını, buna rağmen kendisini bu şekilde ifade edebilmesinin yeterli olduğunu dile getirdi. Dadgar, son olarak hazırladıkları yeni projeye dikkat çekerek, izleyicilerden olumsuz eleştiriler yerine destek ve teşekkür beklediklerini söyledi.