NATO Baltık Hava Polisi görevi kapsamında Estonya ve Finlandiya, Türkiye'den F-16 savaş uçaklarını planlanan tarihten aylar önce bölgeye sevk etmesini talep etti.

İttifakın Estonya'da Ağustos ile Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleşmesini öngördüğü bu dört aylık görev, Baltık ülkelerinin acil çağrısıyla hızlandırıldı. Sebep ise, Rus tehdidi.

Bloomberg'e konuşan kaynakların paylaştığı bilgilere göre Ankara normal şartlarda Aralık 2026 ile Mart 2027 arasındaki dönemde Romanya'da konuşlanmaya hazırlanıyordu.

Türkiye'nin 2025 yılının başlarında yürüttüğü devriye görevlerinden sonra gelen bu erken çağrı, Türk jetlerini Rusya ve Baltık ülkelerinin tam ortasına koydu.

Bloomberge'e göre Ankara, NATO’dan gelen bu stratejik talebe nasıl bir karşılık vereceği konusunda henüz nihai bir karar vermedi.

KARADENİZ'DEKİ İHA KRİZİ, GÖREVİ HIZLANDIRDI

Bölgedeki güvenlik endişeleri Aralık ayında Karadeniz üzerinde yaşanan sıcak temasın ardından daha da tırmandı.

Bir Türk F-16 savaş uçağı Türk hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracını Karadeniz üzerinde başarılı bir şekilde düşürdü.

Bu olaydan yalnızca birkaç gün sonra ülkenin kuzeybatısında Rus yapımı olduğu değerlendirilen bir İHA enkazı bulundu.

Ankara yönetimi Rusya ile bağlantılı gemilere yönelik saldırılar dahil olmak üzere Karadeniz’de yaşanan güvenlik olaylarından derin endişe duyuyor.

Hassas askeri detaylar nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar Türkiye’nin hava gücünün ittifak içindeki kritik rolüne dikkat çekiyor.

Yaşanan bu son gelişmeler NATO’nun doğu kanadındaki güvenlik mimarisini güçlendirme çabalarını ve Türkiye'nin bu süreçteki öncelikli konumunu bir kez daha gündeme taşıdı.