Ramazan ayı boyunca İstanbul ve Ankara'da et fiyatları sabitlenerek ucuzluk sağlandı, ancak bu uygulama beklenmedik bir soruna yol açtı.

Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu arasında imzalanan protokol ile et fiyatları, piyasa koşullarına göre daha uygun hale getirildi. İstanbul'da 1.500, Ankara'da ise 250 üye markette, kıymanın kilosu 379 lira, kuşbaşı etin kilosu ise 399 liradan satışa sunuluyor.

ET FİYATLARI SABİTLENDİ AMA VATANDAŞA NASİP OLMADI

Bu uygulama, özellikle lokantacılar ve kasaplar tarafından fırsat olarak değerlendirildi. Ucuz et almak isteyen işletmeciler, marketlerden onlarca kilo et aldı. Ancak bu durum, son kullanıcı olan vatandaşa et bulamama sorunu yaşattı. Et reyonlarında et kalmayınca, marketler satışa kota getirdi.

MARKETLERDE ET SATIŞINA KOTA GETİRİLDİ

NTV'de yer alan habere göre, Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokolle, Ramazan ayı boyunca et fiyatlarının sabit tutulması amaçlanmıştı. Ancak ucuz et almak isteyen büyük alıcıların etlere yoğun ilgi göstermesi nedeniyle, marketler, vatandaşa et satışı yapabilmek için kota uygulamaya başladı. Böylece lokantacılar ve kasaplardan ayıran bir sistem kuruldu.

PERDER'İN AÇIKLAMASI:

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER), Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol kapsamında üye marketlerde Ramazan boyunca et fiyatlarını sabit tutacağını duyurmuştu. Fahiş fiyat artışlarını engellemek amacıyla gerçekleştirilen bu uygulama, İstanbul'da 1.500, Ankara'da ise 250 markette geçerli olarak et fiyatlarını daha ulaşılabilir hale getirdi.

Ramazan ayı boyunca et fiyatlarının sabitlenmesi, aslında beklenmedik şekilde bir tıkanıklığa neden oldu. Et almak isteyen lokantacılar ve kasaplar, vatandaşların ihtiyacı olan ucuz eti piyasadan çekmiş oldu. Bu da marketlerde kota uygulamasına ve et satışlarının sınırlanmasına yol açtı