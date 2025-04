Vatandaşın düşen alım gücü nedeniyle ucuza alabilmek için kuyruklar oluşturduğu kırmızı ette ilk iki aydaki ithalat, 2024’ün yarısına ulaştı. Et fiyatlarının turizm sektörünün rekor kırması halinde yeni bir zirveye ulaşabileceği belirtiliyor. Toptan halde satılan karkas et fiyatları danada 422 TL, kuzu etinde 523 TL seviyesindeyken, markette fiyatlar dana etinde ortalama 692 TL, kuzu etinde ise 855 TL. Fiyatların kontrol altına alınabilmesi için bu yıl 520 bin büyükbaş hayvan ithalatı planlanırken, ocak-şubat döneminde 371.7 milyon dolarlık canlı koyun ve sığır ithalatı yapıldı. 2024’te canlı hayvan ithalatı 710.1 milyon dolar olurken, bu yıl iki ayda sığır ithalatı yüzde 184 artarak 368.5 milyon dolara, koyun ithalatı ise yüzde 1.551’lik artışla 3.2 milyon dolara ulaştı. 2024’te

62 milyon turisti ağırlayan Türkiye’de bu yıl 65 milyon turist beklenirken, bu sayı otellerin gıda talebini de artırıyor.

YAZ TURİZMİNE BAĞLI

Dünyadaki hayvancılıkta maliyetleri ile et fiyatlarının da yükseldiğini kaydeden Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, “Fiyatların kısa vadede daha fazla artacağını düşünmüyorum çünkü belli bir yere kadar geldi. Küçük ve büyükbaşta yaz turizmi çok iyi olursa ve çok fazla turist gelirse ne olur orasını bilemiyorum” diye konuştu. Global ekonomilerdeki enflasyonun canlı hayvan ve yem fiyatlarını da artırdığını kaydeden Bülent Tunç, “Dünyada da artış olunca bundan etkileniyoruz çünkü ithalatçı bir ülkeyiz. İç piyasada da fiyatlar artıyor. İnsanların alım gücü de düştüğü için et alamıyorlar” dedi.

Aslan payını Brezilya aldı

2025’in Ocak-Şubat döneminde sığır ithalatı yüzde 184 artarak 368.5 milyon dolara, koyun ithalatı ise yüzde 1.551’lik artışla 3.2 milyon dolara kadar ulaştı. Yılın ilk iki ayında canlı koyun ve keçi ithalatında öne çıkan ülke ise 2.9 milyon dolarla Suriye oldu. Kalan kısmın da Macaristan ve Bulgaristan’dan ithal edildiği belirlendi. Büyükbaş canlı hayvanda ise öne çıkan ülke 195.4 milyon dolarla Brezilya oldu. 156.4 milyon dolarla Uruguay da öne çıkan ülkeler arasındaki yerini aldı.

Türkiye fiyatta ABD’yi solladı

Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin verilerine göre son güncellemelerle AB’de bir kilogram dana eti fiyatı 17.53 Euro’ya, kuzu eti de 20.30 Euro’dan satılıyor. ABD’de ise bu fiyatlar dana etinde 17.31 dolar, kuzu etinde 20.92 dolar seviyesinde. Türkiye’de ise fiyatlar kuzu etinde 20 Euro, dana etinde 16 Euro’ya çıktı. Dolar bazında ise Türkiye’de fiyatlar kuzu etinde 22, dana etinde 18 doların üzerine çıkarak, ABD’deki fiyatları da geride bırakmış durumda.