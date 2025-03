Temel beslenme kaynaklarının başında gelen et ve et ürünlerine ulaşmak imkansız. Peş peşe gelen zamlar vatandaşın gıdaya erişmesinde engel oluyor. Buna k olarak da et ürünlerinin fiyatlarının satış yerlerine göre değişmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından hazırlanan 2025 yılı Ramazan Ayında Et Piyasası Raporu'na göre, perakende satış kanallarında kırmızı et fiyatlarında ciddi fiyat farkları meydana geldi.

KASAPLAR VE İNDİRİLİMAĞAALARDA MAKASA ARTTI

Yayımlanan raporda, dana kıyma fiyatlarının satış mağazalarına göre nasıl farklılık gösterdiği ortaya çıkardı. Örneğin, 1 kiloluk dana kıyma kasaplarda 630 liraya satılırken, indirimsiz marketlerde liraya satılıyor.

Ancak, indirimli marketlerde bu fiyat 379 lirayı bulurken; Et ve Süt Kurumu Mağazalarında fiyat 299 liraya kadar düşebiliyor.

İKİ KATI FİYAT ORTAYA ÇIKTI

Benzer bir örnek de dana kuşbaşı fiyatlarında yaşandı. 1 kilo dana kuşbaşı kasaplarda 740 lirya satılırken; indirimsiz marketlerde fiyat 695 lirayı buldu.

İndirimli marketlerde bu fiyat 399 liraya kadar düşerken; Et ve Süt Kurumu Mağazalarında 1 kiloluk dana kuşbaşı fiyatının 339 liradan satıldığı aktarıldı.

SIĞIR ETİ FİYATLARINDA SON DURUM

UKON'un yaptığı açıklamada, karkas sığır eti fiyatlarının Ramazan ayının öncesindeki iki hafta ve Ramazan ayının ilk haftasında makul seviyelerde bir artış gösterdiği aktarıldı.

Sığır eti fiyatlarıyla ilgili yapılan açıklamada fiyatların yüze28 arttığına dikkat çekilerek, "Karkas sığır eti fiyatlarını geçtiğimiz yılın fiyatları ile karşılaştırdığımızda; geçtiğimiz yıl aynı tarihte 327, 57 TL/KG olan karkas dana eti fiyatının şu an için 419,43 TL/KG seviyesinde olduğunu ve bir yıllık fiyat artışının sadece yüzde 28 oranında gerçekleştiğini görmekteyiz." açıklamasında bulunuldu.

BAKAN YUMAKLI ARTIŞ OLMAYACAK DEMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayı boyunca yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerinde herhangi bir eksikliğin söz konusu olmadığını ve buna paralel olarak fiyat artışı beklemediklerini söylemişti.