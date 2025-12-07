Kamu kurumlarındaki yolsuzlukların ardı arkası kesilmiyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan, Macaristan’daki firması üzerinden Türkiye’ye et ithal ettiğini ısrarla reddederken, bu ticarete ilişkin yeni bir belge ortaya çıktı. Taylan daha önce de kendi firması ile yabancı bir şirket arasında Türkiye’ye 2 bin baş sığır ithali için anlaşma imzalamış.

BAKAN NEYİ SAKLIYOR?

Belgeyi açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Bu sıradan bir skandal değil, yalan söylediği ortaya çıktı” dedi. Taylan ise kendisini “Belge 2017 yılına ait, ben Genel Müdürlük görevine 2023’de başladım” diyerek savunmaya çalıştı.

Taylanın bilerek yalan söylediğini, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da bu yalanı savunduğunu iddia eden CHP’li Adem, “Şimdi Mücahit Taylan’ın ortağı olduğu yabancı şirket arasında 2 bin baş sığır ithalatı için imzalanmış resmi sözleşmeyi ortaya çıkardık. Bu sözleşmede satıcı firma adına Mücahid Taylan’ın imzası var. Bu, sıradan bir skandal değil. Bu, devlet görevini şahsi çıkara dönüştürmek, kamu kaynaklarını peşkeş çekmektir. Bu yağma düzenini daha ne kadar görmezden geleceksiniz? Tarım Bakanı neyi saklıyor? Genel Müdür hâlâ ne- den o koltukta” diye sordu.

Mücahid Taylan dava açacak

CHP’li Erhan Adem’in paylaştığı sözleşme ‘Sağlık şartlarına uygun AB menşeli Macaristan mahreçli kastre edilmemiş besilik erkek sığırların alımını’ kapsıyor. Belgede, firma adına satıcı taraf olarak Mücahid Taylan’ın da imzası bulunuyor. Taylan ise belgenin 2017’ye ait olduğunu belirterek “Asılsız iddialar için gerekli hukuki süreci başlattım. Hukuk karşısında hesap vermeye de hazırım” dedi.