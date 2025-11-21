Türkiye'nin gündemi SÖZCÜ TV'de tartışılıyor. Gerçeklerin er meydanı Arena programında masaya yatırılıyor. Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırladığı Arena programının bu haftaki konuğu İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez oldu.

Çömez Et Süt Kurumu Başkanı Mücahit Taylan hakkında dikkat çeken iddiaları canlı yayında açıkladı.

"BAKANIN İSTİFA ETMESİ ŞART"

"Az sonra paylaşacağım belge üçüncü dünya ülkesinde bile olmaz. Şimdi Mücahit Taylan ile ilgili geçmişteki günlerde Macaristan'da bir şirkete ortaklığıyla ilgili bir belge çıktı. Önce yalanlamadı sonra da bir açıklama yaptı. Ben yasadışı bir şey yapmadım. Ticarette yapmadım dedi. Geçtiğimiz gün sayın bakana bu soru sorulduğunda Sayın Bakan "İddiası olan ispatlasın" dedi. Halbuki bir Bakanın "Ben bu konuyu didik didik edeceğim" diyerek milleti tatmin edecek bir açıklama yapması lazım. Biraz sonra bahsedeceğim belgelerden Tarım Bakanının bilgisi yoksa büyük bir felaket. Haberi var ve gereğini yapmadıysa skandal. Her iki durumda da istifa etmesi şart."

"TİCARET YAPMADIM LAFI YALAN"

"- Bakın geçtiğimiz günlerde dendi ki Mücahit Taylan'ın bir şirkete ortaklığı var. "Green Farm and Trade" adlı şirket. Bu şirkete ortak olduğu ile ilgili bilgi öğrenilince açıklama yaptı. "Ortaklığım var ama ticaret yapmadım" dedi. Mevcut yasalara göre KİT'te ve kamu iştirakinde görev yapan bir kişi kendi görev alanıyla ilgili bir şirkete ortak olamaz. Yasalara göre suç. Ne demişti Taylan, "Ben bu şirkette ticaret yapmadım." Şimdi bu şirketin ne olduğunu anlatacağım. Bu şirketin Macaristan'daki resmi kayıtlarında Mücahit Taylan da geçiyor. Mücahit Taylan hiçbir ticaret yapmadım demişti. kocaman bir yalan."

"1 MİLYARLIK CİROSU VAR MERKEZİ İSE BİR EV"

"- Ben Mücahit Taylan'ın firmasının mali müşavirinin imzasıyla Macaristan Maliye Bakanlığına deklare ettiği evrakları buldum. Onlara baktığımızda 1 Milyarlık cirosu var. Sorum şu, bürokratım dedi ki şirketim var ama iş yapmadım fakat bakıyoruz ki 1 Milyar liralık iş yapmış."

"Sizin böyle bir şirketiniz olsa çalışan ekibiniz ofisleriniz olur. Bakalım şimdi. Mücahit Taylan'ın şirket dediği ev burada gözüküyor. Şirket merkezi burası. Siz 1 Milyarlık ticaret yapacaksınız sonra bir şirketiniz olacak ama adres bir ev. Şuan da bu şirketin hiç çalışanı yok ama 1 Milyar liralık iş yapmış."

"- Asıl önemli belgeyi paylaşıyorum şuanda. Benim soracak çok sorum var. Bağlansın kendisi veya bakanı orada neler soracağım. Mücahit Taylan görevden önce Balıkesir'de Bigadiç'te hayvancılık işleri yaptı. Bizim Macaristan'da Türkiye'ye ithal ettiğimiz 4 Milyon kiloluk bir et var."

"FARKINDA OLMADAN YAPILACAK İŞ DEĞİL"

"- Mücahit Taylan Et Süt Kurumu başına geçince buradaki et ithalatı başka şirketlerden yapıldı. Atila Koletiç'in yanına Türkiye'den birileri geldi. Osman Kuş Balıkesir'li. Bir başkası Hüseyin Köse Balıkesir'li, Aylin Acar, Ayçin Acar Balıkesir'li, Alp Atakan Acar Balıkesir'li. Tüm bu kişiler Mücahit Taylan'ın zamanında beraber iş yaptığı insanlar. Bu insanları aldı Atilla Koletic ile entegre edip ticarete devam etti. Bu işleri yapacak kadar becerikli bir insan yerli et fiyatlarının düşmesi için gayret etmez mi? Bütün bunları koordine etmek farkında olmadan olacak iş değil."

"ŞİRKETİNDEN ET SÜT KURUMUNA CANLI HAYVAN SATMIŞ"

"- Ne dedi Taylan ben hiç ticaret yapmadım dedi. Bakın bu belge Mücahit Taylan'ın şirketi altta da Et Süt Kurumu yazıyor. Et Süt Kurumu'na Mücahit Taylan'ın ortağı olduğu şirketinden mal sattığının canlı hayvan sattığının belgesi ve faturası bunlar. Satmadım demesi büyük bir yalan. Bu belgeyi ben sayın bakana göndermeye hazırım."