6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alışverişi hız kazanırken, kurbanlık satın alamayan dar gelirli vatandaşlar ise çoğunlukla bayramın ilk günü kasapları ziyaret ediyor.



Kasaplara kıyasla daha uygun fiyata et sattığı için kapısında kuyruklar oluşan Et ve Süt Kurumu, bayrama günler kala et ve kıyma fiyatlarına zam yaptı.

BAYRAM ÖNCESİ ET FİYATLARINA ZAM



Et ve Süt Kurumu'na ait marketlerde kıymanın kilogram fiyatı 320 liradan 335 TL'ye yükseltilirken, Et ve Süt Kurumu tarafından et verilen PERDER üyesi marketlerde ise fiyatlar 410 liradan 430 liraya çıkarıldı.