TBMM’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’dan kendi şirketi aracılığıyla et ithal ettiği iddiaları nedeniyle sert tartışmaların yaşandığı gerilimli bir oturuma dönüştü.

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyon gündeminde, Taylan’ın Macaristan’da et ticareti yapan Green Farm And Trade Kft. adlı şirketin ortağı olduğu ve kuruma et sattığı iddiası yer aldı. Görüşmeler sırasında söz alan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp iddialara ilişkin, “Hangisinin hangi et şirketi varsa onu da söylesin. Et ticaretinden para kazanıyorsa Macaristan devletine vergi veriyorsa onu da söyleyecek. Mücahid kalk ayağa! Sen Mücahit misin, müteahhit misin söyle! Et ithalatından para kazanıyor musun kazanmıyor musun onu söyle. ‘Genel Müdürüm’ demekle olmaz” ifadelerini kullandı.

Alp’in sözlerinin ardından AKP’li Ejder Açıkkapı ile CHP’li Alp arasında sözlü tartışma yaşandı. Alp, “Senin yüzünden böyle hırsızlar doldu buraya. Bürokrat falan değil, müteahhit o. Senin kafanı koparırım” diyerek Açıkkapı’nın üzerine yürürken, Açıkkapı da “Artistlik yapıyorsun sen, artiste bak. Otur yerine. Bu iftirayı atan şerefsizdir” diye bağırdı.

YUMAKLI: TEK GRAM YOK

Diğer CHP milletvekilleri de “Adamda utanma olmaz mı, et ticareti yapıyor adam”, “Bu adamlar bürokrat olduktan sonra bu ülkede et ithalatı bitmez” cümleleri ile tepkilerini dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise “Bu şirketten alınan tek gram ürün yoktur. Muhalefetin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını öğrendik. Çok da memnun olduk. Kendimizden eminiz, verilemeyecek bir hesabımız yok” ifadelerini kullandı.

Skandal, Arena’da belgeleri ile açıklanmıştı

SÖZCÜ TV’de Uğur Dündar’ın Arena programına konuk olan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’la ilgili çarpıcı belgeler açıklamıştı. Çömez, Taylan’ın Macaristan’daki ‘Green Farm and Trade’ adlı şirkete ortaklığını hatırlatarak, “Ortaklığım var ama ticaret yapmadım” açıklamasının resmi kayıtlarla çeliştiğini söyledi. Macaristan Maliye Bakanlığı’na beyan edilen evraklarda şirketin 1 milyar liralık ciroya ulaştığını, adresinin ise çalışanı olmayan bir ev olarak göründüğünü belirten Çömez, Et Süt Kurumu’na Taylan’ın ortağı olduğu şirketten canlı hayvan satıldığına dair fatura ve belgeleri de gösterdi.

Tartışmalar tutanaklara şöyle yansıdı:

AKP’li Açıkkapı: Otur yerine.

CHP’li Alp: Ne oturacağım lan. Senin yüzünden hırsızlar doldu buraya, Kimsin lan sen ‘Otur’ diyorsun.

AKP'li Muş: Şerefsiz ifadesini kullanamazsınız.

CHP’li Alp: Sen mi artistsin ulan.

AKP’li Açıkkapı: Sen artistlik yapıyorsun.

CHP’li Alp: Sensin ulan artist.

AKP’li Açıkkapı: Sabotaj yapıyorsun

CHP’li Alp: S... lan şerefsiz.