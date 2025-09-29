CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) verilerini hatırlatarak, Ankara 2 Ocak 2025 tarihinde kombina ve kesimhanelerden alınan haftalık fiyatlara göre dana yağsız etin 374 TL, kuzu yağsız etin ise 443 TL olduğunu belirtti.

25 Eylül 2025 tarihi itibarıyla dana yağsız etin 468 TL’ye, kuzu yağsız etin ise 508 TL’ye yükseldiğini vurgulayan Gürer, “Yaklaşık dokuz ayda dana etinde 94 lira, kuzu etinde 65 liralık kesimhane fiyat artışı yaşandı. Dana eti geçen aya göre yüzde 2.8, kuzu eti ise yüzde 5.4 arttı” dedi.