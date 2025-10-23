Çin yerel basınında yer alan haberlere göre Hong Kong yakınlarındaki Wenjindu Limanı'nda gümrük görevlileri, "beyan edecek bir şeyim yok" hattından geçen iki kadından yürüyüşleri nedeniyle şüphelendi. Özellikle kadınlardan birinin bol bir etek giymesi ve tuhaf yürüyüşü dikkatlerini çekti.

Görevliler arama yapınca kadının bacaklarına siyah çoraplarla sıkıca bağlanmış 39 canlı kaplumbağa buldu. Kısa bir süre sonra aynı yöntemi kullanan ikinci kadın da durduruldu. Onun da eteklerinin altında 29 kaplumbağa sakladığı ortaya çıktı.

BU DETAY ONLARI ELE VERMİŞ

Polis raporuna göre iki kadın, "sert adımlarla ve zorlanarak yürürken" fark edildi. Görevliler, garip hareketlerinden şüphelenip üzerlerinde arama yapınca sıra dışı kaçakçılık yöntemleri de ortaya çıktı. Toplamda 68 kaplumbağanın tamamı canlıydı ve türlerinin 'Geochelone' cinsine ait yıldız kaplumbağalar olduğu doğrulandı.

Kadınlar olay yerinde gözaltına alındı ve Çin Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Çin Gümrük yetkilileri, vatandaşları uyararak şunları söyledi:

"Canlı hayvan, bitki ya da biyolojik materyal taşıyan yolcular, bunları gümrükte beyan etmek zorundadır. Bildirmeden sokmak veya kaçırmak yasa dışıdır ve ciddi cezaları vardır."