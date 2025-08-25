Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell'ın mesajları takip edildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi sinyalleri, kripto para piyasasında risk iştahını artırdı. Bun bağlı olarak Ethrum2da da yükselişler hız kazandı. Ethereum tarihi zirvesini gördü.
Ethereum, dün akşam seansında 4 bin 956 dolara kadar yükseldi. bugün ise sabah seansında 08.49'da 4 bin 715 dolarda bulunuyor.