İstanbul'da dekorasyon işi yapan ve işini bırakıp memleketi Kars'a yani Esenkent Köyü'ne yerleşen Metin Tetik, 4 deve kuşu alarak yetiştirmeye başladı. Hayalini gerçekleştiren Tetik, bu işi kısa sürede ticaret döktü.

4 deve kuşuyla başladığı serüvende 11 deve kuşuyla devam eden Tetik, yaklaşık 1 yıldır bu işi yapıyor. Köyünde 7 dönümlük arazide çiftlik kuran Tetik, deve kuşu yumurtası için kuluçka makinesi aldı. Ve gelecek yılın yaz aylarında üretime geçmeyi hedefliyor.

BİR SEZONDA 80 YUMURTA VERİYORLAR

İstanbul'dan köyüne yıllarca önce dönen ve deve kuşu yetiştirmeye başlayan Tetik, deve kuşunun en kolay bakılan hayvanlardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Günde bir defa yemini veriyorsun. Her türlü yem yiyor ve bütün hastalığa karşı dirençli. Yavrusundan, yumurtasından, derisinden, tüyünden, çürük yumurtasından her şeyinden para kazanılıyor."

Vatandaşların deve kuşlarını görünce şaşırdığını fakat her geçen gün ilginin arttığını da belirten Tetik, deve kuşları bir sezonda yaklaşık 80 yumurta verdiğini kaydetti.

ETİ, TÜYÜ VE YUMURTASI CİDDİ GELİR KAYNAĞI

Şehirde hayvancılığa dayalı bir geçim sağlandığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da Kars'ın hem coğrafya hem iklim bakımından farklı alternatif ürerim desenlerine ev sahipliği yaptığını ve deve kuşu üretimiyle de vatandaşların aile geçimlerini sağladığını ekledi.

Deve kuşu yetiştiriciliğinin kent için de önemli olduğunu vurgulayan Aydın, bu hayvanların hem etinden hem tüyünden hem de yumurtasından ciddi gelir elde edildiğini kaydetTi.