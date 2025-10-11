Ticaret Bakanlığı, Resmî Gazete’de yayımlanan yeni “Fiyat Etiketi Yönetmeliği”yle birlikte hem market hem de yeme-içme sektörünü ilgilendiren bir dizi düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

Yönetmelikte, ürünlerin ambalaj darasının dikkate alınması, fiyat listelerinin dijital ortamda bakanlığa bildirilmesi ve karekodla erişim sağlanması gibi yenilikler yer aldı.

KUTUDA SATILAN ÜRÜNLERDE DARA ZORUNLULUĞU

Yeni yönetmelikle birlikte satıcılar, ürünün ambalaj veya kabının ağırlığını satış fiyatından düşmekle yükümlü olacak.

Plastik poşet, streç film veya kese kâğıdı gibi ambalajlar hariç olmak üzere; özellikle baklava gibi kutuda satılan ürünlerde artık kutu ağırlığı hesaplanmadan fiyat belirlenemeyecek.

Böylece tüketici, yalnızca ürünün net ağırlığı kadar ücret ödeyecek. Bu adımın, hem şeffaf fiyatlandırmayı hem de tüketici güvenini artırması hedefleniyor.

RESTORAN VE KAFELERDE KAREKODLU MENÜ DÖNEMİ BAŞLADI

Yeme-içme sektörünü doğrudan ilgilendiren bir başka değişiklik ise fiyat listelerinde oldu. Artık restoran, kafe, pastane ve lokantalar; fiyat listelerini dijital olarak Ticaret Bakanlığı sistemine iletecek.

Bu veriler kamuoyuyla paylaşılabilecek ve denetlenebilir hale gelecek. İşletmeler, menülerinde karekod uygulamasını zorunlu olarak bulunduracak.

Karekod kullanmak istemeyen müşterilere ise fiyat listesi yazılı menü olarak sunulacak.

HER HATALI ETİKETE AYRI CEZA UYGULANAMASI

Yeni yönetmelik, fiyat etiketlerindeki eksiklik ve hatalara karşı da daha katı yaptırımlar getiriyor. Artık fiyat listesinde yer alan her bir hatalı ürün için ayrı ayrı idari işlem yapılabilecek.

Bu düzenleme, işletmeleri daha dikkatli olmaya yöneltirken, tüketicinin de fiyat konusunda aldatılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

BASILI YAYINLARA ELEKTRONİK FİYAT KOLAYLIĞI

Kitap, dergi ve gazete gibi basılı ürünlerde de dijital dönüşüm adımı atıldı. Bu ürünlerin fiyatlarının yalnızca etiketle değil, elektronik cihazlar üzerinden de görülebilmesine imkân tanındı. Böylece tüketici, fiyat bilgisine kolaylıkla erişebilecek.

BUGÜN İTİBARYILA YÜRÜRLÜKTE

Ticaret Bakanlığı’nın duyurduğu düzenlemeler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Hem tüketici hem de satıcı tarafında fiyat şeffaflığını güçlendirmesi beklenen yeni sistem, piyasalarda standardizasyon sağlamayı hedefliyor.