Ali Can POLAT

İktidar depreme dirençli şehirler bahanesiyle çıkardığı rezerv alan kararlarını rant için kullanmaya devam ediyor. Hemen her hukuksuz inşaat kararında “Kentsel dönüşüm istemiyor musunuz?”, “İstanbulluya konut yapıyoruz” diyerek kendini savunan iktidar, imar planı değişiklikleri ile otel ve avm dikmekten vazgeçmiyor. Bunun için de Kahramanmaraş depremlerinin ardından, afet riski taşıyan bölgelerde halkın güvenli konut ihtiyacını karşılamak için tanımlanan ‘rezerv yapı alanı’ statüsünü kullanarak yapıyor.

Bunun son örneği tartışmalı Etiler Polis Okulu arazisinde görüldü. İBB’nin daha önce ruhsatını iptal ettiği hatta inşaatını mühürleyerek durdurmaya çalıştığı inşaat Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni planlarla genişletti. Buradaki konutları da ticari alana çevirdi.

HAK ARAYANLAR HAPİSTE

Bakanlık, İstanbul Etiler Polis Okulu arazisinde süren otel ve rezidans projesi için önceki gün yeni bir imar planı ilan etti. Buradaki parselin emsal oranı 0.60’tan 2.50’ye çıkarıldı. Süren inşaatların yanındaki 1.660 metrekare büyüklüğündeki alan da bu parsele dahil edildi. Üstelik yeni eklenen bu alanların konut işlevi de “rezerv yapı alanı” kararıyla ticaret ve turizm alanına dönüştürüldü. İmar değişikliklerini duyuran Şehir Plancısı Ceyhan Cılgın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Bu inşaatların durması için dava açıp planlarını iptal ettiren dönemin Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman üç buçuk yıldır, 2022’de bu projenin iksa ve yapı ruhsatını iptal eden dönemin İBB Daire Başkanı Gürkan Akgün 6 aydır Silivri’de cezaevindeler.”

Projede 170 metre yükseliğindeki üç kulenin ikisinde 251 rezidans yer alacak. Üçüncü kulede ise 156 oda, 16 süit ve 3 restorandan oluşan otel olacak. Projenin altında ise alışveriş merkezi bulunacak.

Mahkeme ‘kamu yararı var’ demişti

İBB yüksek katlı inşaatı engellemek için imar planlarını iptal ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın adeta korumaya alarak yeni planlar çıkardığı bu inşaatlar yargının da korumasında. TMMOBB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 2019 yılında bu inşaatları yargıya taşımıştı. Odanın eski başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu, Mahleme, bilirkişi raporuna rağmen ‘kamu yararı var’ dedi. Odalar üst mahkemede davayı kazandıysa da eski ruhsatlarla işe başlayıp, ruhsatları yenilediler.