Amerikan'ın ünlü kardiyologu Craig Basman, kırmızı etin diyetteki rolüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Basman'a göre asıl mesele "et yemek" değil hangi parçanın nasıl bir yöntemle tabağa geldiği.

Tüketicilerin en çok merak ettiği "Hangi et daha sağlıklı?" sorusuna Dr. Basman farklı bir bakış açısı getiriyor. Önemli olan hayvanın türünden ziyade, seçilen bölgenin yağ oranı.

Altın Seçimler: Kırmızı etin yağsız kısımları, kalp damar sağlığı için en güvenli limanlar olarak görülüyor.

Görünür Yağa Müdahale: Uzmanlar, etteki belirgin yağ tabakalarının pişirilmeden önce kesilip atılmasının, kolesterol riskini ciddi oranda azalttığını belirtiyor.

PİŞİRME TEKNİĞİ SİZİ HASTA EDİYOR

Etin vitamin değerini korumak ve zararlı bileşiklerden kaçınmak için pişirme sıcaklığı kritik bir rol oynuyor. Dr. Basman, yüksek ateşte yapılan kızartma ve mangal işlemlerine karşı uyararak şunları söyledi:

"Aşırı ısıda yanan etlerde 'AGE' ve 'HCA' adı verilen zehirli maddeler oluşur. Bu bileşikler vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek kalp hastalıkları ve kanser riskini artırır."

Ayrıca, fırınlama, buğulama ya da kısık ateşte yavaş pişirme yöntemleri, hem yağın süzülmesini sağlıyor hem de besin değerini koruyor.

Uzman isim limon suyu veya sirke bazlı soslar, etin yüksek ısıyla temasında oluşan zararlı maddeleri filtreleyen bir koruma kalkanı görevi gördüğünü belirtti.

ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Doktorların birleştiği en net nokta ise işlenmiş etler. Sosis, salam, pastırma ve hazır köfteler; içerdikleri aşırı tuz ve koruyucu maddeler nedeniyle yüksek tansiyon ve "kötü" kolesterolün (LDL) bir numaralı dostu. Kalp sağlığını düşünenlerin bu ürünlerden uzak durması öneriliyor.

Haftalık Protein Ajandası Nasıl Olmalı?

Modern beslenme piramitlerine göre kırmızı et bir yasak değil, ancak "nadiren tüketilmesi gereken bir ödül" olmalı. Dr. Basman'ın ideal dengesi şu şekilde:

Temel: Haftanın büyük bölümünde balık ve bitkisel proteinler (mercimek, fasulye, kuruyemiş).

Destek: Düzenli aralıklarla kümes hayvanları (tavuk, hindi).

İstisna: Haftada bir veya daha seyrek olarak, küçük porsiyonlar halinde yağsız kırmızı et.

Dengeli bir protein sepeti oluşturmak, damar yollarınızı temiz tutarken damak tadınızdan ödün vermemenin tek yolu olarak görünüyor.