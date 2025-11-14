Etiyopya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, daha önce Etiyopya'nın güneyindeki Jinka kasabasında Viral Hemorajik Ateş vakasının bildirildiği ve hastalığın niteliğinin doğrulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Etiyopya Halk Sağlığı Enstitüsü Ulusal Referans Laboratuvarı tarafından yapılan genetik testlerin, hastalığın nedeninin Marburg virüsü olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Hastalığı önlemek ve kontrol altına almak için bölgeye çok disiplinli bir hızlı müdahale ekibinin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, bu ekibin, toplum genelinde tarama, enfekte kişilerin izolasyonu ve tedavisi, toplumsal farkındalık kampanyaları ve şüpheli vakaların temas takibini de yapacağı aktarıldı.

CİDDİ BİR HASTALIK

Sağlık Bakanlığı sitesinde hastalıkla ilgili verilen bilgide, Marburg virüsü hastalığının (MVH), insanlarda sıklıkla ölümle sonuçlanan ciddi bir hastalık olduğu kaydediliyor.

Marburg virüsü hastalarında ortalama vaka ölüm oranı yaklaşık yüzde 50'dir. Vaka ölüm oranları geçmiş salgınlarda yüzde 24 ile yüzde 88 arasında değişim göstermiştir.