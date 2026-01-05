Sosyal medyada içerik üretimi adına yapılan bir paylaşım, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bir kadın içerik üreticisinin, hesabında paylaşmak üzere “estetik” bir kare elde etmek amacıyla bir cami imamından namaz kılıyormuş gibi poz vermesini talep etmesi, büyük tepkiye neden oldu.

DAHA ETKİLEYİCİ KARE İÇİN İBADET ANI KURGULANDI

İbadet anını görsel bir kurgu unsuru haline getirmeye çalışan içerik üreticisinin bu anlara ait görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, dini hassasiyetlerin ve ibadet mekânlarının etkileşim elde etme amacıyla kullanılmasına sert eleştiriler yöneltti.

Pek çok kişi tarafından “içerik çılgınlığı” olarak tanımlanan bu davranış, kutsal değerlere ve bir din görevlisinin temsil ettiği makama saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle binlerce kişi tarafından kınandı.