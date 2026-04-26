Barbie Ferreira, Paris Moda Haftası’nda yaptığı son çıkışla yeniden gündeme geldi. “Euphoria” dizisiyle büyük çıkış yakalayan oyuncunun kırmızı halı görünümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Ferreira’nın daha ince ve fit görüntüsü, 10 yıl önceki fotoğraflarıyla karşılaştırılarak kısa sürede viral hale geldi.
Özellikle tercih ettiği cesur ve kesik detaylı elbise, fiziksel değişimini daha da belirgin hale getirdi.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar oyuncunun yeni görünümünü beğenip desteklerken, bazıları ise geçmişte savunduğu “body positivity” duruşuyla çelişki yaşandığını öne sürdü.
Tartışma kısa sürede Hollywood’daki beden algısı ve estetik baskı konularına da yayıldı.
