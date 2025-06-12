ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana değer kaybeden doların yerini alan euro gün içinde rekor üstüne rekor kırdı.
EURO/TL GÜN İÇİNDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
12 Haziran Perşembe gecesi Ortadoğu'daki gerilimlerin artmasıyla değer kaybeden dolardan kaçan yatırımcılar euroya sığındı. Gün başlarken 45,30 seviyesini gören euro 46 liraya dayandı. Saat 16.10 itibarıyla rekor olan 45,85'ten 45,77'ye düştü. Şu sıralar 45,75 seviyesinde sabitlendi.
ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİ OLUMLU ANCAK YATIRIMCI TEMKİNLİ
Küresel piyasaları karıştıran dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ve ABD'nin Londra görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Belirsizlikler tamamen bitmedi ancak Orta Doğu'da büyüyen jeopolitik risklerin artmasıyla dolar değer kaybetti ve euro değerlendi.
EURO/DOLAR PARİTESİ DE REKOR KIRDI
Faiz indirimi beklentileriyle güçlenen euro/dolar paritesi 1,1632 seviyesine çıkarak 22 Nisan’dan bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.