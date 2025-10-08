Euro bölgesi tahvil getirileri Çarşamba günü hafif geriledi. Fransız tahvilleri, ülke parlamentosunun yıl sonuna kadar bütçede anlaşmaya varabileceği ihtimaliyle diğer tahvillere göre sınırlı bir üstünlük gösterdi.

Hafta başında Fransa ve Japonya’daki siyasi gelişmelerin küresel tahvil getirilerini yükseltmesinin ardından piyasalar bu kez daha sakin bir seyir izledi. Ancak tahvil piyasaları yıl boyunca baskı altında kaldığı için sakinliğin kalıcı olması beklenmiyor.

Günün Avrupa gündeminde, geçici Fransız Başbakan Sebastien Lecornu’nun temkinli iyimser bir üslupla ülke bütçesinde yıl sonuna kadar anlaşma sağlanabileceğini söylemesi öne çıktı. Bu açıklama, erken seçim olasılığını da azaltmış görünüyor.

FRANSA 10 YILLIK TAHVİL GETİRİSİ 5 BAZ PUAN DÜŞTÜ

Buna paralel olarak Fransa 10 yıllık tahvil getirisi 5 baz puan düşüşle yüzde 3,52 seviyesine geriledi. Lecornu’nun istifası sonrası Pazartesi ve Salı günleri bu getiri yaklaşık yüzde 3,6 civarındaydı. Lecornu, son iki yıl içinde Fransa’nın beşinci başbakanı olmuştu.

Almanya 10 yıllık tahvil getirisi ise 3 baz puan düşüşle yüzde 2,68’e indi. Bu durum, Fransız ve Alman tahvil getirileri arasındaki farkı Pazartesi günü yaklaşık 88 baz puandan 83 baz puana çekti. Yatırımcıların Fransa’ya kredi verirken Almanya’ya kıyasla talep ettiği prim hâlâ yüksek seviyelerde ve euro bölgesinin en yüksekleri arasında yer alıyor.

Analistler, Fransız tahvil getirilerindeki Çarşamba hareketinin aşırı heyecan yaratmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Societe Generale kur ve tahvil araştırma bölümü başkanı Kenneth Broux, “Kısa pozisyon kapatmaları olabilir ama bu mevcut durumu değiştirmiyor. Fransa’nın büyük bütçe açığı göz önüne alındığında OAT’lerdeki risk primi bir süre daha sürebilir” dedi.

JAPONYA HÜKÜMET TAHVİLLERİ DE DALGALI SEYREDİYOR

Lecornu’nun ilerleyen saatlerde tekrar açıklama yapması bekleniyor, ancak Fransa Sosyalist Partisi lideri, hükümetin mevcut bütçe planını desteklemeyeceklerini duyurdu.

Fransa dışındaki gelişmeler, euro bölgesi tahvil yatırımcıları için sınırlı kaldı. Almanya’da açıklanan veriler, ağustosta sanayi üretiminin beklentilerden çok daha fazla gerilediğini gösterdi. Bunun nedeni, özellikle otomotiv sektöründeki sert üretim düşüşüydü. Ancak Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikası konusunda şimdilik beklemede olması nedeniyle, yıl içinde faiz indirim beklentilerini artırmak için daha fazla olumsuz ekonomik veriye ihtiyaç var. Almanya’nın faiz duyarlı iki yıllık tahvil getirisi 1 baz puan düşüşle yüzde 1,99 seviyesine indi.

Japonya’da hükümet tahvilleri de önceki günlerdeki dalgalı seyrin ardından Çarşamba günü daha sakin bir görünüm sergiledi.

ABD tarafında ise gün içinde, Federal Rezerv’in son faiz belirleme toplantısına ait tutanaklar açıklanacak. Genellikle piyasa üzerinde sınırlı etkisi olan tutanaklar, ABD’deki hükümet kapanması nedeniyle ekonomik veri eksikliği yaşandığından bu kez daha fazla önem taşıyabilir.