Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşerken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 arttı.

AB'de de inşaat üretimi şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 yükseldi.

AB ülkeleri arasında şubatta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 2,9 ile Portekiz'de, yüzde 1,5 ile Fransa'da ve yüzde 1,3 ile İsveç'te belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 4 ile Slovenya'da, yüzde 3,2 ile Almanya'da ve yüzde 2,3 ile Polonya'da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda ise yüzde 7,4 ile Bulgaristan'da, yüzde 6 ile İtalya'da ve yüzde 5,5 ile Finlandiya'da artarken, Slovenya'da yüzde 10,8, Almanya'da yüzde 5,3 ve Macaristan'da yüzde 4,1 geriledi.