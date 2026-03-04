Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarken geçen yılın ocak ayına göre yüzde 1,9 geriledi. Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,7 yükselirken yıllık bazda yüzde 2,1 düştü. Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,7 azalacağı yönündeydi. AB üyeleri arasında ÜFE, ocakta aylık bazda en fazla yüzde 13,7 ile Estonya’da yüzde 7,1 ile Bulgaristan’da ve yüzde 6,9 ile Finlandiya’da arttı. Aylık ÜFE ocakta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yüzde 0,9, Çekya’da yüzde 0,7, Almanya ve Slovakya’da yüzde 0,6 azaldı. ÜFE, ocakta yıllık bazda Estonya’da yüzde 11,9, Bulgaristan’da yüzde 11,7 ve Romanya’da yüzde 9,3 artarken İrlanda’da yüzde 6,9, Lüksemburg’da yüzde 5,2 ve Danimarka’da yüzde 3,5 geriledi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.