ING'den Chris Turner, Euro'nun Fransa'daki siyasi kargaşası ve hükümetinde kapanmanın devam etmesi ABD'den yeni haber gelmemesi sebebiyle daha fazla düşüş potansiyeliyle karşı karşıya olduğunu savundu.

EURO'DA TEHL İ KE Ç ANLARI

Turner, Fransa'da bu ay erken seçim çağrısı yapılması olasılığının yüzde 57 olarak fiyatlandığını, ancak bunun bir şeyi çözeceğinin net olmadığını söyledi. Turner, 10 yıllık faiz farkında şu anki 86 baz puandan 90 baz puan üzerine bir hareketin "bazı alarm zillerini çalacağını ve euroda bazı bağımsız zayıflıklara katkıda bulunacağını" vurguladı.

Diğer yandan yüzde 0,27 düşüşen Euro/Dolar 1,16 seviyesinden işlem görürken, bu yıl yüzde 13'e yakın yükselen Euro/dolar paritesi ise belirsizlik nedeniyle aşağı yönlü hareket ediyor.

Döviz yatırımcıları bu hafta Fransa ve Almanya devlet tahvili getirileri arasındaki farkı izleyecek.

JPMORGAN'DAN " İ Y İ MSERL İĞ E D Ö NME" MESAJI

JPMorgan da, Almanya’nın mali teşvikleri ile cazip değerlemelerin gelecek dönemde Euro Bölgesi’nde toparlanma için zemin hazırladığı tahmininde bulundu.

Yayınlanan raporda, ABD, Çin ve Japonya borsalarının rekor seviyelere ulaştığı bir yılda Euro Bölgesi endekslerinin uzun süre yatay seyrettiğini anımsatıldı, "Euro Bölgesi hisseleri artık daha güçlü bir risk-getiri dengesi sunuyor ve iyimserliğe dönme zamanı yaklaşıyor" değerlendirmesi yapıldı.

Banka, Euro Bölgesi hisselerine ilişkin tavsiyesini ’ağırlık artır’ seviyesine yükseltti.