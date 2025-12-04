Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler, ve Fed'in faiz indirimi beklentileri doları zayıflattı. Bu durum yen üzerindeki baskıyı hafifletirken, euroyu son yedi haftanın en yüksek seviyesine taşıdı.

EURO/TL REKORA DOYMUYOR

Euro bu yıl yüzde 12’den fazla değer kazanarak 2017 yılından beri en güçlü yıllık performansını sergiliyor. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, Euro/TL hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kırdı. Haftanın dördüncü işlem gününde Euro/TL 49,63 seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdıktan sonra sabah 08.19'da 49,58 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Dolar/TL kuru, yeni günde yönünü yukarı çevirdi. Sabah seansında 08.19'da 42,44 seviyesinde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor.

