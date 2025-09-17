Altın dolar ve euro kritik Fed kararına odaklandı. Fed'in alacağı karar piyasalar üzerinde etkili olacak. Fed öncesi dolar endeksi değer kaybederken euro güne rekorla başladı.

EURODA SON DURUM

Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle dolar, euro karşısında değer kaybetti. Euro/TL ise güne rekorla başladı. Saat 08.30 itibarıyla euro, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 49,05 TL'den hafif düşüşle 49,00 TL seviyelerinde seyrediyor.

EURO/USD PARİTESİNDE REKOR

Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler hızla yükselirken dolar giderek değer kaybediyor. Euro/dolar paritesi tüm zamanların en yüksek seviyesini olan 1,1879'u gördü. Şu sıralar 1,1857'de hareketleniyor.