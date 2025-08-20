Danimarka merkezli finans kuruluşu Danske Bank, Türk Lirası’nın karşısındaki bazı döviz kurları için yeni tahminlerini yayımladı. Bankanın raporuna göre, dolar/TL’nin önümüzdeki 12 ay içinde 48,20 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Bankaya göre dolar/TL’nin bir ayda 41,50, 3 ayda 42,70, 6 ayda ise 44,60 seviyelerine çıkması öngörülüyor. Mevcut dolar kuru ise 40,91 civarında bulunuyor.

Euro/TL için de yükseliş tahminleri yapıldı. Banka, euro/TL’nin bir, 3, 6 ve 12 aylık süreçlerde sırasıyla 48,6, 50,8, 54,0 ve 59,0 seviyelerine ulaşacağını öngörüyor. Euro/TL şu an 47,66 seviyesinden işlem görmekte.

Sterlin/TL için yapılan tahminlerde ise 1 ay sonra 55,81, 3 ay sonra 57,74, 6 ay sonra 60,4 ve 12 ay sonra 66,61 seviyelerine ulaşılması bekleniyor. Güncel Sterlin/TL kuru ise 55,32 seviyesinde işlem görüyor.