Avrupa Birliğine 2007 yılında tam üye olan Bulgaristan’da hükümetin euroya geçiş kararı, ülke genelinde protestoları alevlendirdi.

Ulusal para birimi leva’nın korunmasını isteyen vatandaşlar, Cumhuriyet Geçidi yolu üzerinde toplanarak hükümetin derhal istifasını talep etti.

Protestoyu organize eden gruplar, eylemi “ulusal egemenlik ve ekonomik bağımsızlığı savunmak için bir sivil itaatsizlik hareketi” olarak tanımladı. Gösterinin yoğunlaşması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Eylem başlamadan kısa süre önce, bazı göstericilerin yolu kapatma girişimi üzerine jandarma ile protestocular arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin kalabalığı yol kenarına itmeye çalıştığı sırada birkaç jandarma görevlisinin yaralandığı bildirildi.

1 OCAK'TA EURO'YA GEÇECEKLER

Bulgaristan’ın euroya geçiş kararına tepki gösteren halk, son haftalarda ülkenin farklı kentlerinde protesto düzenliyor. Göstericiler, 1 Ocak 2026 itibnarıyla euroya geçişin ulusal egemenliği ve ekonomik bağımsızlığı zayıflatacağını savunuyor. Ülkedeki birçok vatandaş Bulgar levasının korunmasını istiyor.