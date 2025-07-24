Avrupa Merkez Bankası faiz kararı toplantısını açıkladı.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine geri dönmesi ve faiz oranlarının Haziran 2024'ten bu yana yüzde 4'ten yüzde 2'ye düşmesiyle, ECB hızlı hareket etme baskısı altında değil ve politika yapıcılar bir sonraki adımları hakkında hiçbir ipucu vermeyerek yatırımcıları merakta bıraktı.

Euro Bölgesi Merkez Bankası, toplantı bazında yaklaşım mantrasına bağlı kalarak , herhangi bir faiz oranı yolu konusunda önceden taahhütte bulunmayacağını ve kararların gelen verilere dayanarak alınacağını söyledi .

Avrupa Merkez Bankası (ECB), iki günlük politika toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Gelen bilgiler, Yönetim Kurulu'nun enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmesiyle genel olarak uyumlu," dedi. "Ücretlerin daha yavaş artmasıyla birlikte, iç fiyat baskıları azalmaya devam etti."

Yatırımcılar, kısmen ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşının büyümeyi ve nihayetinde fiyatları olumsuz etkilemesi nedeniyle, yılın ilerleyen dönemlerinde en az bir faiz indirimi daha yapılacağına bahis oynamaya devam etti.

Avrupa Birliği-ABD ticaret görüşmelerinin sonucu henüz belirsizliğini koruyor ancak içeriden bilgi sahibi iki diplomat ,iki ülkenin AB mallarına %15'lik geniş kapsamlı bir gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir anlaşmaya doğru ilerlediğini söyledi.

Bu, ECB'nin temel senaryosundan daha kötü, ancak Haziran başında yayınladığı son ekonomik projeksiyonlarda öngördüğü "ciddi" alternatiften daha iyi olacaktır.

Böyle bir sonuç büyümeyi olumsuz etkileyecek ve muhtemelen enflasyonu düşürecektir. Bu durum, özellikle önümüzdeki 18 ayda fiyat artışının yüzde 2'lik hedefin altına düşmesi beklenirken, ECB'nin daha fazla faiz indirimi yoluyla ekonomiye daha fazla destek sağlaması gerekliliğini artıracaktır.

Ancak politika yapıcıların en azından sonbahara kadar, hatta belki daha uzun süre kenarda kalmayı göze almaları gerekiyor.

20 ülkeyi kapsayan euro bölgesi ekonomisi iyi durumda ve ECB'nin politika kararından sadece birkaç saat önce açıklanan yeni PMI anket verileri, bloğun ticaret kaosundan sağ çıktığını gösteriyor.

ING ekonomisti Bert Colijn, "Her tarafta belirsizlik varken, ekonominin hafif büyüme, artan istihdam ve düşük enflasyon göstermesi şaşırtıcı derecede iyi görünüyor" dedi.