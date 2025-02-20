Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2019 yılında aldığı karar ile 500 euroluk banknotların suç gelirini aklamada yaygın olarak kullanıldığını belirtmiş ve söz konusu paraların piyasaya yönelik yeni arzının yasaklandığını duyurmuştu.



Bu açıklamanın ardından halihazırda kullanımda olan banknotlar 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 euro olurken, yeni değişiklik ile tedavüldeki paralara bir kısıtlama daha getirilebilir.





200 EURO BANKNOTLAR PİYASADAN KALDIRILABİLİR



Son yıllarda artış gösteren uyuşturucu ve kara para trafiğinde önemli bir rol üstlenen nakit para kullanımı, devlet yetkililerinin radikal adımlar atmasına neden olabilir. Finansal güvenlik uzmanı Kirill Lavrynovych, Avrupa Birliği'nin 200 Euro değerindeki banknotları piyasadan kaldırmaya yönelik düşünce içerisinde olduğunu belirtti.



Değişikliklerle birlikte Euronun da ABD doları gibi en büyük banknot bedelinin 100 olması planlanırken, uygulama sonrasında halihazırda dolaşıma girmiş olan 200 Euroluk banknotların kullanımına ilişkin kısıtlamaya gidilmeyecek.

Uzman isim, ECB'nin 2026 yılında yeni bir banknot serisini piyasaya sunmaya hazırlandığına dikkat çekerken, söz konusu kısıtlama kararının da bu zaman diliminde alınabileceğini belirtti.