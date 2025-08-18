Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Hafta sonu ABD Başkanı Trump ile Rusya devlet Başkanı Putin'in görüşmesi takip edildi. Öte yandan Trump-Putin görüşmesinden ise kesin bir sonuç çıkmadı. Ancak ikinci bir görüşmenin sonunda karar çıkması bekleniyor. Şimdi gözler Trump-Zelenskiy görüşmesine çevrildi. Washington'da yapılacak toplantıdan çıkacak sonuç Rusya-Ukrayna savaşının seyrinde belirleyici olacak.

EURO/TL 48 LİRA YOLUNDA

Euro/TL'de son günler sert yükselişlerin olduğu görülüyor. Ağustos ayına 46,33 seviyesinden başlayan Euro/TL tepki alımı başlatarak, sert yükselişler yaşayan Euro/TL 48 liraya merdiven dayadı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 47,94 seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı. Yeni haftanın ilk işlem gününde 09.02'de 47,90 seviyesinde bulunuyor. Türk lirası, Euro karşısında 18 günlük sürede 1 lira 61 kuruş daha değer kaybetti.



DOLAR/TL'DE SON DURUM

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde dolar/TL tarafında güçlü alımların etkisiyle, yeni rekorlar kırıldı. Bugün ise bu yükselişlerin devam ettiği görülüyor. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, yeni günde 09.02'de 40,89 seviyesinde bulunuyor.

