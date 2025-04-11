Küresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, piyasalar üzerinde etkili oluyor. ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimler, piyasalar tarafında hareketliliğe neden oluyor. Euro/TL resmi rakamlarda gece yarısı 43,32 seviyesini görerek sert yükseliş yaşadı.
ABD-ÇİN GERİLİMİ
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı. Trump, Çin'e yönelik gümrük vergisi oranının yalnızca karşılıklı tarifeleri kapsadığını belirterek, toplam tarife oranının fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil edildiğinde yüzde 145'e ulaştığını bildirdi.
ABD ve Çin gerilimi Euro tarafını güçlendirdi. Yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde hareketliliği meydana getiriyor. Euro/L kuru, gece seansında resmi rakamlarda 43,32 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. Bugün sabah seansında 09.28'de 42,88 seviyesinde bulunuyor.
Dolar/TL kurunda ise yatay seyrin olduğu görülüyor Dolar/TL kuru yeni günde aynı saat diliminde 38,05 seviyesinde bulunuyor.