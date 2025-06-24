Orta Doğu'daki gerilimin 12. gününde tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor. Trump, 13 Haziran’da başlayan bu gerilimin mutabakatla birlikte çatışmaların sona ereceğini belirtti. Trump, ateşkesin 6 saat içinde yürürlüğe gireceğini duyurdu. Yapılan açıklama, sabah saatlerinde İran’dan İsrail’e altı dalga füze saldırısı düzenlenmesinin ardından geldi. İran devlet televizyonu Press TV ise ateşkesin başladığını duyurdu.

Bu gerilim küresel ekonomiyi de derinden etkiliyor. Jeopolitik risklerin hakim olduğu bu güvensiz ortamda yatırımlarına yön vermek isteyen birçok vatandaş altın ve döviz piyasalarını yakından takip ediyor.

EURO/TL REKOR KIRDI

Gerilimin etkisiyle, Euro/TL yeni rekora imza attı. Euro/TL 46,00 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu aştı.

Dünü 45,54 ile 45,94 aralığında tamamlayan Euro/T günü 45,88 seviyesinde tamamladı. Yeni güne ise yükselişle başlayan Euro/TL rekor kırdı. Sabah seansında 07.31'de Euro/TL 46,00 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu gördü.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Dolar/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dünü 39,48- 39,73 aralığında geçiren dolar/TL kur günü 39,54 seviyesinde tamamladı. Yeni güde ise sabah seansında 07.31'de 39,58 seviyesinde bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.