Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün yurt içi tarafta CHP kurultayı davası takip edildi. Ancak kurultayın8 Eylül'e ertelenmesine karar verildi. Ayrıca yurt içi tarafta işsizlik oranı açıklandı. İşsizlik oranı yüzde 8,4 ile gerileme gösterse de haftalık çalışma saati artarken, geniş tabanlı işsizlik ise yüzde 31'in üzerinde kalmaya devam etti.

Öte yandan bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamları takip edilecekken, ABD tarafında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşması piyasaların radarında yer alıyor.

EURO/TL'DEN YENİ REKOR

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle Euro/TL güne rekorla başladı. Euro/TL bugün 47.02 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Bugün sabah seansında 06,52'de 46,95 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL, 24 Haziran 2025'te 46,00 seviyesine yükselerek rekor tazelemişti ve 46.00 liraya eşiğine yerleşmişti. Euro/TL 1 haftada 1 lira yükselerek bugün yeni bir eşik olan 47,00 liraya yükseldi.

DOLAR/TL DE YÜKSELİŞTE

Jeopolitik riskler ve makro ekonomik verilerin etkisiyle dolar/TL yukarı yönlü hareketleniyor. Bugün sabah seansında 06.52'de 39.80 seviyesinde yukarı yönlü seyrine devam ediyor.

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