Piyasalar jeopolitik riskler ve makro ekonomik veriler etkisiyle sert hareketlenmelere maruz kalıyor. Piyasalardaki gelişmeler döviz kurlarını yukarı yönlü destekliyor. Euro/TL yaşanan gelişmelerin etkisiyle 49,42 seviyesine yükselerek, tüm zamanların rekorunu kırdı.

EURO/TL REKOR KIRDI

Hem yurt içi hem de yurt dışı tarafında yaşanan gelişmeler döviz kurlarında hareketliliği hızlandırıyor. TL tarafında görülen değer kaybı ve Euro'nın küresel çapta değerlenmesi, Euro/TL'de yeni rekorları gündeme getirdi. Euro/TL haftanın ilk işlem gününde sabah seansında 11.32'de 49,42 lira seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi piyasalarda hareketliliği meydana getiriyor. ABD'de bu hafta açıklanacak ADP istihdam raporunun iş gücü piyasasına dair daha net sinyaller vermesi beklenirken cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisinin de enflasyon görünümüne dair önemli mesajlar içermesi bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde yarın enflasyon rakamları takip edilecek. Enflasyonun Kasım ayında yüzde 2,1 olarak açıklanması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, bankanın para politikası ayarlarından memnun olduğunu söyledi. Nagel, "Projeksiyonlarımız da faiz oranlarının şu anda iyi bir yerde olduğunu gösteriyor" dedi.

Aynı zamanda Nagel, projeksiyonların "2028 için ilk tahmini içereceğini" dile getirerek "Bu tahminlere dayanarak orta vadeli enflasyon hedefimize ulaşma yolunda hala olup olmadığımızı belirleyebileceğiz" şeklinde konuştu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.