Döviz kurları hafta ortasında yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Euro/TL'de yeni ünde hafta ortasında yönünü yukarı çevirerek rekor tazeledi.

Euro'nun küresel çapta değer kazanması, Euro/TL'de rekorları gündeme getirdi. Güne 49,47 liradan başlayan Euro/TL, gün içinde yükselişini sürdürdü. Akşam seansına doğru 15.06'da 49,56 seviyesine yükselen Euro/TL tarihi zirvesini gördü.

Euro/TL'nin 4 saatlik grafiğinde, günlük trendin bir yansıması olarak güçlü yükseliş momentumunu koruyor; son 10-15 mumda (yaklaşık 40-60 saatlik periyotta) 48.90 TL'den 49.50 TL'ye tırmanarak kanal üst sınırını test ediyor, son mumlar yeşil ve hacimli. RSI (14) %72 civarında aşırı alım sinyali verirken, Bollinger Bands üst bandı (49.60 TL) genişleyen volatiliteyle fiyatı sarıyor.

MACD pozitif kesişimde ve histogram büyüyor, kısa vadeli al sinyali hakim.

Destekler 49.20 TL (önceki 4H düşük) ve 48.90 TL (20-period EMA), dirençler ise 49.60 TL ve 50.00 TL; kırılım yukarıda 50.35 TL'ye, aşağıda düzeltme 49.00 TL'ye işaret edebilir.