Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Bugün piyasaların gözü kulağı Fed faiz kararına çevrildi. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi 4,25 ile 4,50 aralığında sabit tutması bekleniyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar yakından izlenebilir.

Jeopolitik risklerin de etkili olduğu piyasalarda yatırımcılar, ABD-Çin arasında gerçekleşecek görüşmeyi bekliyor. Öte yandan Hindistan ordusu, Keşmir'de Pakistan'a füze saldırılarında bulundu. Hindistan terör noktalarının hedef alındığını açıklarken, Pakistan ise saldırıya güçlü bir karşılık verileceğini bildirdi. Açıklanan verilere göre, ilk belirlemelere göre saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

DÖVİZ PİYASALARINDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, dünü 38,41 ile 38,61 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 38,57 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 09.42'de 38,64 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL'nin ise yükselişlerini hızlandırarak yeniden 44 liraya merdiven dayadı. Dünü 43,48 ile 43,97 aralığında geçiren Euro/TL günü 43,92 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 44 liraya ulaştı.