Avrupa Birliği karşıtı ve Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi’nin öncülüğünde düzenlenen gösteride binlerce kişi Bulgaristan Merkez Bankası önünde toplandı.

'EURO'YA HAYIR'

Eylemciler, “Bulgar Levasını koruyalım”, “Avroya hayır” ve “Hükümet istifa” yazılı pankartlarla ulusal para birimi olan levanın korunmasını talep etti. Parti lideri Kostadin Kostadinov, parlamentonun avroya geçiş kararını referanduma sunmayı reddetmesini eleştirerek hükümetin istifasını istedi.

'TİTANİK'E BİNİYORUZ'

Kostadinov, Avro Bölgesi’nin ekonomik olarak çöktüğünü savunarak Fransa, Almanya ve İtalya’daki durgunluk ve enflasyon sorunlarına dikkat çekti.

“Titanik’e biniyoruz” diyerek süreci eleştiren lider, 18 Eylül’de yeni bir protesto düzenleyeceklerini ve bunun sadece başlangıç olduğunu duyurdu.

Gösteri, polis ve jandarmanın aldığı yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde şehir merkezindeki yürüyüşle sona erdi.