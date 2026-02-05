Euro Bölgesi’nde enflasyonun ocak ayında düşüşünü sürdürmesiyle birlikte gözler Avrupa Merkez Bankası’na çevrildi. Euro yatırımcıları, ECB’nin bugün saat 16.15’te açıklayacağı 2026 yılının ilk faiz kararıyla birlikte euronun seyrinin netleşmesini bekliyor.

Euro/TL 27 Ocak'ta 52,46 seviyesine yükselerek, tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak bu rekorun ardından bir miktar geri çekimeler yaşadı. Euro/TL bugün 12.14'te 51.44 lirada bulunuyor.

Euro/dolar paritesi kritik karar öncesinde yatay bir seyir sergiliyor. 27 Ocak'ta 1,2083 seviyesine yükselen Euro/dolar paritesi, yönünü yeniden aşağı çevirdi. Bugün 12.14'te kritik karar öncesinde 1,1794 seviyesinde yatay bir seviyede bulunuyor.

ENFLASYON ECB HEDEFİNİN ALTINA İNDİ

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 2,0 seviyesindeyken ocak ayında piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde yüzde 1,7’ye geriledi. Böylece enflasyon, ECB’nin yüzde 2’lik hedefinin altına düşmüş oldu.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA DA GERİLEME

Enerji ve gıda gibi oynak kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 2,3’ten yüzde 2,2’ye gerileyerek Ekim 2021’den bu yana en düşük seviyesine indi. Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0,5 azaldı. Bu düşüş, Kasım 2023’ten bu yana görülen en sert aylık gerileme olarak kayda geçti.

ENERJİ FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Alt kalemlere bakıldığında, hizmetler enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,4’ten yüzde 3,2’ye gerilerken, gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde enflasyon hafif artarak yüzde 2,7’ye çıktı. Enerji dışı sanayi ürünlerinde fiyat artışı yüzde 0,4 ile sınırlı kalırken, enerji fiyatları bir önceki aydaki yüzde 1,9’luk düşüşü derinleştirerek yüzde 4,1 geriledi.

BÜYÜK EKONOMİLERDE ENFLASYON DÜŞÜK SEYREDİYOR

Euro Bölgesi’nin büyük ekonomilerinde enflasyon düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Almanya’da yıllık enflasyonun yüzde 2,1 olduğu tahmin edilirken, bu oran bölge ortalamasına yakın seyretti. İtalya’da ise zayıf iç talebi yansıtır şekilde enflasyon yüzde 1 düzeyinde gerçekleşti.

ECB’DEN FAİZLERİ SABİT TUTMA BEKLENTİSİ

ECB’nin perşembe günü yılın ilk Yönetim Konseyi toplantısında faiz oranlarını sabit bırakması bekleniyor. Goldman Sachs ekonomisti Alexandre Strott, gelen verilerin ECB uzmanlarının tahminleriyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu ve politika yapıcıların mevcut duruşu uygun gördüğünü belirtti. Strott, Yönetim Konseyi’nin faizler ve diğer politika parametrelerini sabit tutmasının muhtemel olduğunu söyledi.

PİYASALAR FAİZ İNDİRİMİNİ FİYATLIYOR

Ebury kıdemli piyasa analisti Roman Ziruk, mevcut enflasyon görünümünün sınırlı fiyat baskılarına işaret ettiğini ve enflasyonun hedefin altına inme risklerinin arttığını ifade etti. Ziruk, euronun hızlı değer kazanmasının ithalat fiyatlarını aşağı çektiğini, bunun da ihracat rekabet gücünü zayıflattığını dile getirdi.

Piyasalar, birkaç hafta öncesine kadar faiz artışı ihtimalini fiyatlarken, şimdi yıl sonundan önce faiz indirimi olasılığını beşte bir seviyesinde görüyor. Bank of America ise ECB’nin temkinli duruşunu koruyacağını ve Mart 2026’da 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini açıkladı.

PİYASALARDA SINIRLI TEPKİ

Açıklanan veriler finansal piyasalarda sınırlı etki yarattı. Euro, dolar karşısında 1,18 seviyesinde yatay seyrederken, Almanya’nın gösterge Bund tahvillerinin getirisi yüzde 2,88 düzeyinde hemen hemen değişmedi. Euro Bölgesi hisse senetleri hafif yükselirken, Euro STOXX 50 endeksi yüzde 0,3 artış kaydetti. Almanya’da DAX yüzde 0,06, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,74, İtalya’da FTSE MIB ise yüzde 0,69 yükseldi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.