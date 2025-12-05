EuroLeague'in 14. haftasında oynanması planlanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi. Olympiakos'un açıklamasında, Fenerbahçe Beko ile Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanması gereken karşılaşmanın, Yunanistan Spor Bakanı Yardımcısı Ioannis Vroutsis'in kararıyla ertelendiği belirtildi. Yunan basınında yer alan haberlerde, Atina'daki yoğun yağış yüzünden salonda meydana gelen su sızıntılarının sebep olduğu güvenlik endişeleri ve uygunsuz koşullar nedeniyle maçın ertelenmesine karar verildiği aktarıldı.

'FENERBAHÇE HÜKMEN GALİP SAYILMALI'

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, ertelenen maçta sarı-lacivertli takımın hükmen galip ilan edilmesi gerektiğini savundu. Giannakopoulos, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda,

"Uygunsuz salon koşulları sebebiyle rakip takım lehine 20-0 hükmen galibiyet kararı uygulanacak mı merak ediyorum. Yoksa hava koşullarından veya başka şeylerden bahseden belgeler mi düzenleyecekler? Bunlar aşırı hava koşulları değil. Birçok kez yaşandı. Bazı takımlar maçların normal şartlarda oynanması için yatırım yapmadıysa yönetmelik ve kurallar açık. Kararın 20-0 hükmen galibiyet yönünde verileceği konusunda iyimserim. Bekleyip görelim" ifadelerini kullandı.

SARP ATAMAN: 'SAKAT OLAN OYNAMAMALI'

Erteleme kararından sonra ezeli rakipleri Olympiakos'a bir gönderi daha yapan Dimitris, "Yenilemek için 25 milyon euro harcadığımız OAKA'yı bedavaya Olympiakos'a kiralıyoruz. Gelip maçı salonumuzda oynayabilirler. Ciddiyim, gelin ve OAKA'da oynayın. Benden size hediye!" dedi.

Olympiakos-Fenerbahçe maçının oynamaması nedeniyle çıkan krize Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman da dahil oldu. Erteleme kararına dikkat çeken Ataman, "Maçın ertelendiği tarihte, Evan Fournier gibi şu anda sakat olan oyuncular oynamamalı" paylaşımı yaptı.