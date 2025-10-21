Euroleague yönetimi, basketbol maçlarının Aralık ayı itibarıyla yeniden İsrail’de oynanacağını resmen duyurdu. Alınan kritik karar Euroleague Basketball tarafından da doğrulandı.

MACCABI’NİN TALEBİNE ERTELEME GELDİ

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, iç saha maçlarına daha erken dönmeyi talep etmişti. Kulüp, 30 Ekim’de oynanacak Kızılyıldız karşılaşmasının Tel Aviv’deki Menora Mivtachim Arena’da yapılmasını istemişti. Ancak Euroleague Commercial Assets üyeleri ve diğer kulüpler, güvenlik durumunun daha netleşmesi için sürecin Aralık ayına ertelenmesine karar verdi.

Taraflar arasında varılan uzlaşmaya göre, İsrail’deki Euroleague maçları 1 Aralık’ta yeniden başlayacak.

KULÜPLERDEN İTİRAZ GELMEDİ

Kararın alınmasında hiçbir kulüpten itiraz gelmediği ve tüm üyelerin fikir birliği içinde hareket ettiği bildirildi. Resmî bir oylama yapılmadı ancak kararın oybirliğiyle alındığı belirtildi.

Euroleague yönetimi, İsrail kulüplerinin maçlarına yeniden ev sahipliği yapmasına onay verirken, bölgedeki güvenlik koşullarının sürekli olarak takip edileceğini vurguladı. Sürecin, özellikle Gazze’deki ateşkesin sürdürülebilirliği ve tüm taraflar için güvenli bir ortamın oluşması şartına bağlı olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'YE GELMEYECEKLER

Karar sonrası İsrail'in takımları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile oynanacak maçlar için Türkiye'ye gelmeyecek. Söz konusu maçların Avrupa'nın belirli bölgelerinde oynanmaya devam edeceği öğrenildi. Temsilcilerimiz ise alınan bu karara göre İsrail takımlarıyla kendi ülkelerinde karşılaşacak. Bu durum, sporseverler tarafından eleştiriyle karşılandı.

ÜÇ İSRAİL TEMSİLCİSİ KENDİ SALONUNA DÖNECEK

Bu kararın ardından Maccabi Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv, EuroLeague maçlarını yeniden Tel Aviv’deki salonlarında oynayabilecek.

Ayrıca Hapoel Bank Yahav Jerusalem de BKT EuroCup maçlarını Pais Arena Jerusalem’de yapmaya yeniden başlayacak.