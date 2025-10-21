EuroLeague'de mücadele eden İsrail takımları, uzun süredir iç saha maçlarını güvenlik gerekçesiyle farklı ülkelerde oynuyordu. EuroLeague'in hissedarları, Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv'in iç saha maçlarını kendi ülkelerinde oynayabilmesinin yolunu açtı.

BasketNews'in haberine göre, Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv'in EuroLeague iç saha maçlarını İsrail'de oynamaya devam edebilecek. Habere göre, geçtiğimiz salı günü, EuroLeague'in 13 hissedar kulübü, İsrail takımlarının kendi sahalarına dönme olasılığını görüştü ve bu hamleyi onayladı.

TEL AVİV'E AÇIK KAPI

Kaynaklara göre EuroLeague, Aralık ayından itibaren Tel Aviv'de maçların yeniden başlamasına karar verdi. EuroLeague, bu kararı İsrail ile Filistin arasında yakın zamanda varılan ateşkes anlaşmasının ardından aldı. Geri dönüş, sahadaki koşullara bağlı olacak ve ancak durumun güvenli kalması ve ateşkesin devam etmesi halinde gerçekleşecek.

5. haftaya kadar Maccabi ve Hapoel iç saha maçlarını yurtdışında oynuyordu; Maccabi Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda, Hapoel ise Sofya'daki Arena 8888'de. Maccabi, İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle Ekim 2023'te Belgrad'a taşınmıştı, Hapoel ise EuroLeague'e yeni katılım sağladı.

Türk takımlarının İsrail ile iç sahada oynadığı maçlar da güvenlik gerekçesi ile farklı ülkelerde oynanıyor.