THY EuroLeague Final Four finalinde Fenerbahçe ile Monaco karşı karşıya geldi. 3.'lük maçında karşılaşan Olympiakos ve Panathinaikos taraftarlarının da büyük bir bölümü kombine biletleri olduğu için final maçında salonda kaldı.

GERGİNLİK TRİBÜNE SIÇRADI

Monaco'nun başantrenörü Vassilis Spanoulis'in Olympiakos efsanesi olması nedeniyle Yunan taraftarlar, desteğini Fransız ekibinden yana kullandı. Maçın ilk çeyreğinde mücadelenin gerginliği bir an için tribünlere de yansıdı ve Fenerbahçe ile Olympiakos taraftarı arasında kavga çıktı.

Yunan taraftalar, 'Konstantin' tezahüratı yaparken Türk taraftarlar ise 'İstanbul' tezahüratı ile karşılık verdi ve ortam gerildi. Güvenlik güçleri yaşanan gerginliğin ardından olaya müdahale etti. Taraftarların güvenliği sağlandıktan sonra olaylar yerini tezahürat atışmasına bıraktı.