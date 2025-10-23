Euroleague, ABA Ligi ve Sırbistan iç liglerinde görev yapan hakem Uros Nikolic tutuklandı. Sırp polisinin hakemin evinde yaptığı aramada 250 bin euro nakit para ele geçirildi.

Sırbistan devlet televizyonu RTS'nin haberine göre gözaltı ve tutuklanmanın organize suç örgütüyle bağlantılı olabileceği şüphesiyle yürütülen uluslararası bir polis operasyonu kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Operasyon kapsamında toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayet ve kamu düzenini bozma gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya oldukları bildirildi. Nikolic, son olarak 2 Ekim'de Madrid'de oynanan Real Madrid – Olympiacos maçında düdük çalmıştı.