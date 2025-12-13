İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası'nın (IPSC) sosyal medya hesabından, McGettigan'ın kararını açıkladığı video paylaşıldı.

McGettigan, İsrail'in 2026'daki yarışmaya dahil edilmesini protesto amacıyla ödülünü iade etme kararı alan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo'ya destek verdi.

McGettigan, "Bu nedenle, Nemo'yu desteklemek için ben de ödülümü EBU'ya (Avrupa Yayın Birliğine) iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994'te oldu ve ne yazık ki o zaman aldığımız kupayı bulamıyorum ama bulursam ben de ödülümü iade edeceğim." diye konuştu.

Nemo da dün İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri göndereceğini duyurmuştu.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) 4 Aralık'ta Cenevre'de 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemiş ve İsrail'in Eurovision'a katılmasına izin verilmesi kararlaştırılmıştı. Toplantının ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, Slovenya ve İzlanda kararı protesto ederek yarışmadan çekilmişti.