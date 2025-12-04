İsrail'in 2026 yılında düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'na katılabileceği bildirildi.
Kararın ardından; İspanya, Hollanda ve İrlanda yarışmadan çekildiklerini duyurdu.
Bu ülkelerle birlikte Belçika, İzlanda ve Slovenya'nın da boykot kararı aldığı belirtildi.
Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU), gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na, Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'in katılıp katılmayacağının Avrupa Yayın Birliği Yönetim Kurulu'nda oylanması bekleniyordu.
EBU tarafından alınan karar uyarınca İsrail'in yarışmaya katılabilecek.