Avrupa Yayın Birliği (EBU)'nun 68 üye yayıncısına gönderdiği çağrıda, İsrail’in yarışmadan çıkarılması için yapılacak oylamada kararın basit çoğunlukla alınacağı bildirildi. Buna göre, üyelerin yüzde 50’sinden fazlasının İsrail aleyhinde oy kullanması durumunda, İsrail, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılamayacak.

KATILMAYAN ÜLKELER DE OY KULLANACAK

Oylamaya yalnızca yarışmaya aktif olarak katılan ülkeler değil, EBU üyesi tüm yayıncılar dahil edilecek. Türkiye, Tunus, Mısır, Cezayir, Ürdün ve Lübnan gibi uzun süredir yarışmaya katılmayan ülkeler de oy kullanma hakkına sahip olacak.

Bu durum, oylamada İsrail aleyhine geniş bir cephe oluşabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.

İSRAİL EUROVİSİON'A KATILABİLECEK Mİ?

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonlar nedeniyle özellikle Avrupa’da birçok sanatçı ve sivil toplum örgütü, İsrail’in yarışmadan men edilmesi çağrısında bulunmuştu. İzlanda, Norveç, İrlanda, İsviçre gibi ülkelerden sanatçılar ve yayın kuruluşları da boykot çağrılarına destek vermişti.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Eurovision’da İsrail, şarkıcı Yuval Raphael ile yarışmış ve ikinci olmuştu.

Oylamanın ne zaman yapılacağına dair kesin bir tarih henüz açıklanmazken, gözler EBU’dan gelecek karara çevrildi. EBU’nun, yarışmanın kültürel ve apolitik bir zemin üzerinde ilerlemesini savunduğu biliniyor. Ancak, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Rusya’nın yarışmadan çıkarılması örneği, İsrail için de benzer bir kararın alınabileceği beklentisini güçlendiriyor.