İspanya gelecek yıl yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına İsrail’in katılması halinde Avrupa ülkesinin yarışmadan çekileceğini duyurdu.

İspanya'nın Eurovision katılımından sorumlu İspanya Devlet Televizyonu RTVE'nin oylaması sonucu alınan karar, Tüm yarışmanın iptal olmasına sebep olabilir.

Zira İspanya’ya, etkinliğe en büyük mali katkıyı yapan “büyük beşli” ülkeler arasında. İspanya'nın çekilmesi, tüm Eurovision'un iptali anlamına gelebilir.

İSRAİL GELİRSE, 3 ÜLKE GİDİYOR

Slovenya, İrlanda ve Hollanda da daha önce benzer boykot kararları almıştı. RTVE yaptığı açıklamada “Temmuz ayında EBU’dan İsrail’in Eurovision’a katılımı konusunda ciddi ve derin bir tartışma başlatılmasını istedik. Diğer ülkeler de talebimize destek verdi” dedi.

RTVE oylamanın 10 evet, 4 hayır ve 1 çekimser oyla kabul edildiğini açıkladı. Kurum, kararın Benidorm Fest’i etkilemeyeceğini çünkü bu festivalin kendi itibarıyla bağımsız bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Rusya 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından yarışmadan men edilmişti ancak İsrail son iki yıldır tüm uluslararası tepkilere rağmen yarışmaya katılmaya devam etti.

Eurovision gelecek yıl Mayıs ayında Viyana’da yapılacak. 160 milyondan fazla izleyiciye ulaşması bekleniyor. Ancak İsrail yarışmaya katılırsa, bu izleyici kitlesi bir hayli azalabilir.